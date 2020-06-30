Памфилова рассказала о жалобах в ходе голосования

Из всех обращений, поступивших в информационно-справочный центр Центризбиркома, всего 2% содержат информацию о возможных нарушениях на голосовании по конституции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По слова Памфиловой, на 30 июня обработано 467 802 обращений, поступивших в информационно-справочный центр ЦИК России.
"Из всех этих сообщений и обращений, количество жалоб, содержащих информацию о проблемах, недостатках, возможных правонарушениях, составляет чуть более 2%", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК во вторник.