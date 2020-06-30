В Кремле оценили идею Кадырова о «пожизненном президенте» 

«Конституцией такая должность не предусмотрена», — отреагировал на предложение Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Рамзан Кадыров в ходе заседания оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусом заявил, что Владимира Путина никто не может заменить, и его следует избрать «пожизненным президентом».

Глава Чечни выразил уверенность, что в мировом масштабе нет политического лидера, который мог бы заменить Путина, и граждане России должны этим гордиться. Также Кадыров высказал мнение, что поправки, предложенные к внесению в Конституцию России, были предложены не ради изменений как таковых, а ради усиления государственной позиции и сохранения государства.