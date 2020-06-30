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В Кремле оценили идею Кадырова о «пожизненном президенте» 

Вероника Полынина и ещё 3 4 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сделать Владимира Путина «пожизненным президентом».
«Конституцией такая должность не предусмотрена», — отреагировал на предложение Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Рамзан Кадыров в ходе заседания оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусом заявил, что Владимира Путина никто не может заменить, и его следует избрать «пожизненным президентом».
Глава Чечни выразил уверенность, что в мировом масштабе нет политического лидера, который мог бы заменить Путина, и граждане России должны этим гордиться. Также Кадыров высказал мнение, что поправки, предложенные к внесению в Конституцию России, были предложены не ради изменений как таковых, а ради усиления государственной позиции и сохранения государства.
Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
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