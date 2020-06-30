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Путин назвал Ржевский мемориал одним из лучших в странах бывшего СССР 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 55 минут назад
Путин оценил Ржевский мемориал
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин признался, что ему очень понравился Ржевский мемориал, с ним согласился белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лидеры двух стран пообщались с авторами проекта — скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым, передает ТАСС.
«Я думаю, что это будет одно из лучших мемориальных произведений на территории бывшего Советского Союза. Очень красиво!», — сказал Путин, отметив, что с одной стороны этот памятник получился «монументальным, а с другой — воздушным».
«Оригинально получилось», — заметил Лукашенко, отметив легкость в монументе.
Коробцов и Фомин рассказали, что вдохновением для работы послужило знаменитое стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Задачей они назвали «растворение монумента в воздухе» — они пытались «оторвать» фигуру от земли.
Они также заметили, что основание памятника — это изображение журавлей, которые олицетворяют душу солдата.
«Журавли вылетают с поля боя, с обожженной земли, а павший солдат восстает из праха», — объяснили Коробцов и Фомин.
Уникальность монумента, по их словам, в том, что у него нет постамента — 25-метровая скульптура «вырастает» из кургана. Общий вес монумента — около 200 тонн.
Ранее во вторник Путин и Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.
Путин пригласил Лукашенко на церемонию открытия мемориала в день проведения парада Победы в Москве. Позже президент Белоруссии подтвердил, что примет участие в мероприятиях по открытию мемориала.
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Комментарии 1
Политика , Александр Твардовский , Андрей Коробцов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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