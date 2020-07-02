"Мы считаем, что нам всем полезен опыт Китая, который стал не распространителем, а первой жертвой COVID-19, сумевшей преодолеть эту эпидемию, по крайней мере купировать ее распространение на своей территории", — сказал он.

Россия, по словам Моргулова, придерживается такого подхода и активно взаимодействует с КНР по всему комплексу вопросов борьбы с пандемией и предотвращению новых вспышек.

"Честно говоря, мне трудно понять логику американцев, которые, вместо того чтобы искать возможность объединиться перед лицом общей угрозы, занялись поиском виновных, стали чуть ли не назначать суммы компенсаций Пекину, выдвигать подобного рода требования. Конечно, никто не против выяснить истоки коронавируса, мы не возражаем, но не для того, чтобы обвинять кого-то в этом, а чтобы понять, как лучше бороться с этой инфекцией и не допустить возникновения подобных пандемий в будущем", — добавил замглавы МИД РФ.