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В МИД РФ считают, что Китай стал первой жертвой коронавируса, а не распространителем 

ТАСС и ещё 12 50 минут назад
Моргулов: «Китай — жертва коронавируса, а не распространитель»
Фото: Reuters
Китай следует воспринимать как страну, на которую первой пришелся удар коронавирусной инфекции, а не как распространителя. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Мы считаем, что нам всем полезен опыт Китая, который стал не распространителем, а первой жертвой COVID-19, сумевшей преодолеть эту эпидемию, по крайней мере купировать ее распространение на своей территории", — сказал он.
Россия, по словам Моргулова, придерживается такого подхода и активно взаимодействует с КНР по всему комплексу вопросов борьбы с пандемией и предотвращению новых вспышек.
"Честно говоря, мне трудно понять логику американцев, которые, вместо того чтобы искать возможность объединиться перед лицом общей угрозы, занялись поиском виновных, стали чуть ли не назначать суммы компенсаций Пекину, выдвигать подобного рода требования. Конечно, никто не против выяснить истоки коронавируса, мы не возражаем, но не для того, чтобы обвинять кого-то в этом, а чтобы понять, как лучше бороться с этой инфекцией и не допустить возникновения подобных пандемий в будущем", — добавил замглавы МИД РФ.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,6 млн человек, около 515 тыс. умерли.
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Комментарии
Политика , Другое , Михаил Гусман , Игорь Моргулов , МИД , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Китай
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