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Путин пообещал не допустить лжи о подвиге СССР в борьбе с нацизмом 

Говорит Москва 55 минут назад
Путин пообещал не допустить лжи о подвиге СССР в борьбе с нацизмом. Глава государства заявил, что Россия всегда будет помнить, какую цену заплатил советский народ и какие потери понесла Красная Армия в Великую Отечественную войну.
«Ржевский мемориал — ещё один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт и уж тем более замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим», — сказал Владимир Путин на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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