Путин подо Ржевом раскрыл суть голосования

Голосуя за поправки в Конституцию России , граждане голосуют за страну, в которой хотят жить. Суть голосования в ходе телеобращения, прошедшего подо Ржевом , раскрыл президент Владимир Путин . Выступление транслировал канал «Россия 24» на YouTube.

«Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам», — отметил глава государства.

По его словам, предложенные поправки могут закрепить в основном законе ценности правды, справедливости, уважения к человеку труда. В то же время он заверил, что изменения возможны только при одобрении граждан.

Путин призвал россиян принять участие в голосовании. « Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — заключил он.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля включительно, который станет для россиян нерабочим. По последним данным, в голосовании приняли участие 49,6 миллиона человек. Явка по данным на утро 30 июня составила 45,7 процента.

Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.