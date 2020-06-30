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Путин подо Ржевом раскрыл суть голосования по поправкам к Конституции 

Lenta.ru 1 час назад
Путин подо Ржевом раскрыл суть голосования
Фото: Lenta.ru
Голосуя за поправки в Конституцию России, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить. Суть голосования в ходе телеобращения, прошедшего подо Ржевом, раскрыл президент Владимир Путин. Выступление транслировал канал «Россия 24» на YouTube.
«Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам», — отметил глава государства.
По его словам, предложенные поправки могут закрепить в основном законе ценности правды, справедливости, уважения к человеку труда. В то же время он заверил, что изменения возможны только при одобрении граждан.
Путин призвал россиян принять участие в голосовании. « Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — заключил он.
Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля включительно, который станет для россиян нерабочим. По последним данным, в голосовании приняли участие 49,6 миллиона человек. Явка по данным на утро 30 июня составила 45,7 процента.
Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.
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Комментарии 2
Политика , Владимир Путин , Ржев
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