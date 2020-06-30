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«Мы должны избрать Путина пожизненным президентом» 

Артём Кульша и ещё 2 14 минут назад
Президент России Владимир Путин должен быть избран пожизненным президентом. Об этом глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале.
«Я всегда говорил — мы должны избирать Путина пожизненным президентом», — напомнил он.
Глава Чечни выразил уверенность, что в мировом масштабе нет политического лидера, который мог бы заменить Путина, и граждане России должны этим гордиться.
Также Кадыров высказал мнение, что поправки, предложенные к внесению в Конституцию России, были предложены не ради изменений как таковых, а ради усиления государственной позиции и сохранения государства.
«Все мы должны проголосовать за поправки!» — заявил он, выразив уверенность, что тем, кто этого не сделает, безразлично будущее его детей, а в Чеченской республике таких семей не будет.
В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 10 июня началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоится 1 июля.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Чеченская Республика
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