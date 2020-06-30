«Я всегда говорил — мы должны избирать Путина пожизненным президентом», — напомнил он.

Глава Чечни выразил уверенность, что в мировом масштабе нет политического лидера, который мог бы заменить Путина, и граждане России должны этим гордиться.

Также Кадыров высказал мнение, что поправки, предложенные к внесению в Конституцию России, были предложены не ради изменений как таковых, а ради усиления государственной позиции и сохранения государства.

«Все мы должны проголосовать за поправки!» — заявил он, выразив уверенность, что тем, кто этого не сделает, безразлично будущее его детей, а в Чеченской республике таких семей не будет.

В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 10 июня началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоится 1 июля.