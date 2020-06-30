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В Кремле заявили о контроле над ситуацией в Норильске 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
В Кремле заявили о контроле над ситуацией в Норильске
Фото: РИА Новости
Ситуацию с загрязнением окружающей среды в Норильске контролируют несколько разных ведомств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В разных ситуациях ситуацию контролируют эти разные ведомства… Это касается правоохранительных органов, если речь идет об экологических вопросах, этим занимаются наши экологические ведомства, которые занимаются охраной окружающей среды», — приводит слова Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля также ответил на вопрос о «перекосе» в пользу компании «Норникель», а не в пользу государства: «Такие перекосы исключены».
Напомним, президент Владимир Путин потребовал после разлива дизтоплива под Норильском восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.
Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».
Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».
После этого появились сообщения, что в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске остановлена утечка отходов — утверждалось, что несанкционированная перекачка стоков в тундру якобы велась длительное время.
Позднее стало известно, что слив отходов с Талнахской обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске произошел в связи с резким ростом уровня воды в отстойном пруду из-за гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня. Ситуацию также комментировали в Росприроднадзоре.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Юрий Кузнецов , Алексей Степанов , Владимир Путин , Павел Смирнов , МВД , Норникель , РИА Новости , Норильск
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