Депутаты озаботились радужными флагами на посольствах

Все новости на карте

Депутаты направят запрос в МИД и обсудят обращение вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого

Тот попросил комиссию по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России оценить акции посольств США и Великобритании, которые вывесили ЛГБТ-флаги.

Толстой также призвал изучить заявление посла Канады в Москве о вреде поправок в Конституцию.