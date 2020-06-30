Депутаты озаботились радужными флагами на посольствах

Депутаты направят запрос в МИД и обсудят обращение вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого.
Тот попросил комиссию по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России оценить акции посольств США и Великобритании, которые вывесили ЛГБТ-флаги.
Толстой также призвал изучить заявление посла Канады в Москве о вреде поправок в Конституцию.
«Надо принимать меры реагирования. Мы имеем контакты не только с МИДом, но и другими структурами, правоохранительными. Определим границы нашей реакции и отреагируем», — заявил РИА Новости глава думской комиссии Василий Пискарёв.