Россия объяснила выход из ООН в Сирии

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Постпред России в ООН Василий Небензя разъяснил, почему Москва вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях в Сирии.
"Этот механизм был добровольной договоренностью. У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы. Мы неоднократно указывали на недостатки механизма. Это постоянно игнорировалось", — сказал дипломат.
Как ранее заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия 23 июня проинформировала организацию о том, что больше не участвует в работе механизма.
Россия неоднократно критиковала механизм деконфликтинга. Как указывал Небензя, его часто использовали для дезинформации. Так, нередко объекты, которые определялись как гуманитарные, на деле использовались террористами.
Кроме того, постпред указывал на несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые должны были там находиться.
Как напомнил Небензя, осенью 2019 года в ООН создали комиссию по расследованию ударов по объектам гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии.
Тогда страны Запада обвинили в них Россию и сирийские власти.
Постпред на пресс-конференции представил фотографии, которые доказывали ложность обвинений в адрес России, но свидетельства проигнорировали.
По его словам, Министерство обороны провело собственное расследование и подтвердило, что некоторые из объектов, упоминаемых комиссией, не подвергались ударам.
Последние новости
Минтруд объяснил порядок новых выплат на детей Минтруд объяснил порядок новых выплат на детей Трамп назвал причину исключения России из G8 Трамп назвал причину исключения России из G8 У россиян началась сокращенная рабочая неделя У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Комментарии 20
Политика , Видео , Марк Лоукок , Василий Небензя , Министерство обороны , ООН , Москва , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак
«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак
Видео
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
00:57
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
В мире
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Врач из «красной зоны» назвал странности коронавируса
00:48
Врач из «красной зоны» назвал странности коронавируса
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение