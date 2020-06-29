Эксперт предрек непростые переговоры Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках мероприятий по открытию Ржевского мемориала Советскому солдату проведут во вторник, 30 июня, двусторонние переговоры, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков . Ранее Лукашенко говорил, что на встрече с Путиным хочет обсудить вмешательство извне в выборы в республике.

"Я думаю, что переговоры будут непростые, но на поверхности останется позитив. Но тут многое зависит от поведения самого Александра Григорьевича, последние месяцы он часто делал заявления, которые были достаточно обидны для российского руководства — и история с "Белгазпромбанком", конечно, не улучшает атмосферу переговоров", — сказал Жарихин.

Но, отметил эксперт, российский президент "все прошлые годы старался быть выше таких обид, которые своими действиями и высказываниями зачастую пытался нанести ему Лукашенко".

"С другой стороны, разговор один на один будет непростой", — считает собеседник агентства.

Говоря о последних обвинениях со стороны Лукашенко, что Москва пытается вмешаться в выборы в Белоруссии, назначенные на 9 августа, эксперт отметил, что "каждый раз пытаешься понять — он это сказал не подумав или, наоборот, подумав очень сильно?".

"Зачастую это выглядит так, как будто человек сам себе бьет камнем по пальцу", — сказал он.

Жарихин отметил, что история с "Белгазпромбанком" невыгодна для Лукашенко и в плане отношений с Россией с одной стороны, и с Западом с другой.

"Лукашенко трудно будет опереться на безусловную поддержку России, которую он всегда получал, но при этом ему трудно будет и намекать России на то, что он "уйдет" на Запад, потому что своими действиями он себя ссорит и с Западом. То есть, с одной стороны, он посеял сомнения в разумности своих действий среди избирателей, симпатизирующих России и которые традиционно поддерживали Лукашенко, а с другой стороны, арестом (претендента на пост президента Виктора) Бабарико и действиями против других оппонентов, мягко говоря не демократичными, он не привлек к себе и сторонников сближения с Западом. Ситуация у него очень непростая", — полагает Жарихин.

Кроме того, эксперт отметил, что зачастую находясь с визитам в России Лукашенко говорит одно, а возвращаясь в Минск — совсем другое.

Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры Белгазпромбанка. Материалы дела были переданы в Генпрокуратуру , которая возбудила еще одно уголовное дело в отношении фигурантов "дела Белгазпромбанка", поскольку в ведомстве посчитали, что их деяния создали "реальную угрозу интересам национальной безопасности" республики. Дальнейшее расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.

Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Глава Комитета государственного контроля Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы между собой никак не связаны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах, тем более в Белоруссии. При этом, по его словам, Белоруссия не представила аргументов вмешательства в процесс выборов, это заставляет задуматься об обвинениях Минска в адрес Москвы.