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В России рассказали о «стоящих на горле» у Ирана американцах 

Lenta.ru и ещё 19 23 минуты назад
В РФ рассказали о «стоящих на горле» у Ирана американцах
Фото: Александр Щербак / РИА Новости
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал политику США в отношении Ирана. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, целью США является смена режима в Исламской Республике или же создание ситуации, при которой Ирану будет буквально нечем дышать. «Это как поставить колено кому-то на горло», — подчеркнул российский дипломат. Отмечается, что Небензя в своем высказывании сделал скрытую отсылку на смерть чернокожего Джорджа Флойда, который погиб в результате задержания полицейскими.
Данное заявление дипломат сделал в ответ на инициативу Соединенных Штатов о продлении оружейного эмбарго, наложенного на Иран, на неопределенный срок. Китай также выступил против предложения американских представителей.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео предупредил Россию и Китай о негативных последствиях от возможного снятия оружейного эмбарго с Ирана. По его мнению, действия этой страны могут подорвать стабильность цен на энергию.
США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября этого года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Еще в 2018-м американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.
Тегеран в свою очередь приостановил выполнение нескольких пунктов сделки, в рамках которой иранская ядерная программа должна быть серьезно сокращена (в частности, Иран должен вывезти за рубеж большую часть обогащенного урана и прекратить работы по его обогащению) в обмен на снятие ограничительных мер. Тегеран заявляет, что готов к дальнейшим переговорам, если Вашингтон извинится за выход из соглашения и выплатит компенсацию.
Москва настаивает на том, что оружейное эмбарго в отношении Ирана должно быть полностью снято после 18 октября. Сейчас официальные поставки оружия Тегерану могут осуществляться только с предварительного одобрения Совбеза ООН.
По данным газеты «Коммерсантъ», в 2016 году, то есть после введения ограничений на поставки вооружения, Иран запросил у России военную технику и оружие на общую сумму восемь миллиардов долларов, однако заключению контрактов помешали ограничения Совбеза ООН и нехватка средств у Тегерана.
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , США , Иран и США , Продлить жизнь , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , Иран
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