Памфилова: Мы знаем, что на голосовании по поправкам готовятся провокации 

"Провокации готовятся, мы знаем о них", — сказала она в среду в информационном центре ЦИК.

Ранее глава комиссии сообщила, что голосование в регионах проходит спокойно в течение всех дней плебисцита, серьезных нарушений не зафиксировано. «У нас до сих пор, я проверила, очень серьезного нарушения, которое бы требовало заседания рабочей группы ЦИК, пока нет», — заявила глава она и выразила надежду, что и решающий день голосования пройдет спокойно.