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Памфилова: Мы знаем, что на голосовании по поправкам готовятся провокации 

Российская Газета и ещё 16 42 минуты назад
Памфилова: Мы знаем, что на голосовании по поправкам готовятся провокации
Фото: Парламентская газета
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на голосовании по поправкам в Конституцию готовятся провокации.
"Провокации готовятся, мы знаем о них", — сказала она в среду в информационном центре ЦИК.
Ранее глава комиссии сообщила, что голосование в регионах проходит спокойно в течение всех дней плебисцита, серьезных нарушений не зафиксировано. «У нас до сих пор, я проверила, очень серьезного нарушения, которое бы требовало заседания рабочей группы ЦИК, пока нет», — заявила глава она и выразила надежду, что и решающий день голосования пройдет спокойно.
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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