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Песков недипломатично высказался о ситуации со «сговором» России и талибов 

Lenta.ru и ещё 9 26 минут назад
Песков недипломатично высказался о «сговоре» России
Фото: РИА Новости
Представитель Кремля Дмитрий Песков счел нелепыми обвинения в адрес Москвы, связанные со «сговором» с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, выдержки из которого были опубликованы в понедельник, 30 июня.
«Вы знаете, может, я буду немного груб, но это на 100 процентов чушь собачья», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина, добавив, что понимает недипломатичность своих высказываний. По его словам, распространять такую информацию неправильно.
Отвечая на вопрос об отношении Москвы к таким действиям как к «акту агрессии», Песков отметил, что не считает эту ситуацию возможной.
«Насколько я понимаю, никто из представителей США никогда не поднимал вопрос об этом. У них своя система для поддержания контактов, которая предполагает обмены "закрытой информацией», — заявил он.
Ранее представитель Кремля назвал эти сообщения ложью и предложил ориентироваться на заявление американского лидера Дональда Трампа, который уже дал оценку публикациям издания The New York Times.
По словам американского лидера, ему не предоставляли информацию о нападении на военных со стороны российских войск.
«Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете», — отметил Трамп.
26 июня газета со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными.
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Комментарии 5
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Талибан , телеканал NBC , New York Times , Москва
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