Представитель Кадырова впал в кому из-за коронавируса 

Официальный представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Ямал-ненецком автономном округе Хусейн Элембаев заболел коронавирусом и впал в кому. Об этом сообщил мэр Грозного Иса Хаджимурадов.

«В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы Чеченской Республики в Ямало-Ненецком автономном округе», — цитирует Ura.ru сообщение мэра.

Хаджимурадов призвал подписчиков молиться за здоровье Элембаева, которого он назвал «достойным и порядочным человеком».

По состоянию на 29 июня от коронавируса в России умерли 9166 человек, из них 93 — за последние сутки. При этом все выздоровели более 400 тысяч пациентов из 641 тысячи, передает RT