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Представитель Кадырова впал в кому из-за коронавируса 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Представитель Кадырова впал в кому из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Официальный представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Ямал-ненецком автономном округе Хусейн Элембаев заболел коронавирусом и впал в кому. Об этом сообщил мэр Грозного Иса Хаджимурадов.
«В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы Чеченской Республики в Ямало-Ненецком автономном округе», — цитирует Ura.ru сообщение мэра.
Хаджимурадов призвал подписчиков молиться за здоровье Элембаева, которого он назвал «достойным и порядочным человеком».
По состоянию на 29 июня от коронавируса в России умерли 9166 человек, из них 93 — за последние сутки. При этом все выздоровели более 400 тысяч пациентов из 641 тысячи, передает RT
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Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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