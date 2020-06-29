Глава Хакасии проголосовал по поправкам в Конституцию 

Все новости на карте

Глава Хакасии Валентин Коновалов в понедельник проголосовал по поправкам в конституцию и призвал каждого жителя найти время и исполнить гражданский долг, сообщает его пресс-служба.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Ранее проголосовали главы девяти из 10 сибирских регионов.

По данным пресс-службы, Коновалов проголосовал на избирательном участке в Абакане по предварительному заявлению.

"Изменение конституции — это событие, которое происходит не так часто. Мы все понимаем, что это историческое событие, крайне важное для нашей страны и, конечно, долг каждого гражданина выразить свою волю по поправкам. Каждый может найти полчаса времени, чтобы исполнить свой гражданский долг и проголосовать", — сказал глава республики.

Он отметил высокий уровень санитарной безопасности на участках.