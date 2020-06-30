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Россия решила помочь Казахстану в борьбе с коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 1 час назад
Россия решила помочь Казахстану
Фото: РИА Новости
Премьер Михаил Мишустин провел переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым и выразил готовность оказать гуманитарную помощь республике для борьбы с распространением коронавируса.
Главы правительств обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, принимаемые в обеих странах, сообщается на сайте российского кабмина.
«В ходе беседы Михаил Мишустин и Аскар Мамин затронули актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического взаимодействия, включая транспортную сферу, а также график предстоящих контактов в двустороннем формате и в рамках Евразийского экономического союза», — отмечается в сообщении.
Пресс-служба казахстанского правительства сообщила, что российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, передает ТАСС.
Также Мишустин предложил направить в Казахстан специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии под руководством премьер-министра Аскара Мамина рассмотреть вопрос о возможном введении жесткого карантина.
Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся на изоляции из-за обнаружения у него коронавируса, посмотрел трансляцию прошедшего в Москве парада Победы в прямом эфире. Токаев посетил парад по приглашению президента России Владимира Путина.
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Комментарии
Политика , Аскар Мамин , Нурсултан Назарбаев , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС
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