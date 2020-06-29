Лавров: 20 тысяч россиян хотят вернуться домой

Сергей Лавров. Около 20 тыс. российских граждан, выразивших желание вернуться домой в период вспышки коронавируса, остаются за рубежом, сообщил министр иностранных дел России

«На первом этапе было принято решение, что не больше 500 человек в день могут вернуться вывозными рейсами в Москву и Московскую область и не более 200 человек в другие регионы», — передает RTсообщение Лаврова.

По его словам, несмотря на то, что «основная масса вернулась», есть еще «не меньше пары десятков тыс. наших граждан, которых мы пока вывезти не смогли», в том числе потому, что они находятся в малодоступных для российской авиации местах за границей.

«Это может быть и в Океании, и на каких-нибудь островах, на Филиппинах, в Латинской Америке, где тоже экзотические места зачастую сопряжены с удалением от цивилизации», — уточнил глава МИД.

Как подчеркнул Лавров, для вывоза оставшихся за границей граждан необходимо создавать «вывозные хабы», а в России — «ввозные хабы», откуда соответствующие регионы под свои гарантии «заберут этих людей и всех заверят, что вернувшиеся на родину граждане пройдут необходимые карантинные меры».

Также Лавров отметил, что вопрос об ответственности выехавших за границу во время пандемии россиян относится к категории моральных проблем, а МИД согласно Конституции должен обеспечить всем право вернуться домой.

Кроме того, глава МИД рассказал об отзывчивости и креативности представителей посольств по время распространения коронавируса.

Так, Лавров напомнил про ситуацию в Непале, когда сотрудники посольства разбили для российских туристов, ожидавших вывозные рейсы, палаточный городок на территории диппредставительства, а затем покупали для них продукты на свои деньги.

Глава МИД также рассказал, что шесть школьников из России, выехавших в США по образовательным программам, остаются в Штатах. «Здесь есть какая-то НПО, с которой сотрудничает американская структура, занимающаяся обучением иностранцев. По этой линии они оплачивают какие-то расходы, их перевозят, они располагаются в американских семьях и где-то в глубинке, в различных штатах обучаются в колледжах, школах», — уточнил Лавров.

Он также отметил, что со стороны посольства России в США было искреннее желание помочь, что «заслуживает поощрения». По его словам, «нормальный дипломат с незарубцевавшимися нервными окончаниями по восприятию происходящего в мире, как правило, хочет помогать людям, оказавшимся в нестандартной ситуации».

Лавров подчеркнул, что ни одна страна не вывозила своих граждан домой бесплатно.

«Всем либо дают в долг, либо берут расписку, что по возвращении человек оплатит соответствующую сумму. У нас все это сопоставлялось с имеющимися возможностями для размещения людей на карантине», — подытожил политик.

Напомним, по состоянию на 25 июня более 60 тыс. граждан России еще находились на территории других стран и заявились на вылет вывозным рейсом. Наибольшее количество таких россиян зарегистрировано в Таиланде (почти 8 тыс.), США — (4,2 тыс.) и Индии (4 тыс.).