Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров сообщил о 20 тыс. желающих вернуться домой россиянах 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Лавров: 20 тысяч россиян хотят вернуться домой
Фото: РИА Новости
Около 20 тыс. российских граждан, выразивших желание вернуться домой в период вспышки коронавируса, остаются за рубежом, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«На первом этапе было принято решение, что не больше 500 человек в день могут вернуться вывозными рейсами в Москву и Московскую область и не более 200 человек в другие регионы», — передает RTсообщение Лаврова.
По его словам, несмотря на то, что «основная масса вернулась», есть еще «не меньше пары десятков тыс. наших граждан, которых мы пока вывезти не смогли», в том числе потому, что они находятся в малодоступных для российской авиации местах за границей.
«Это может быть и в Океании, и на каких-нибудь островах, на Филиппинах, в Латинской Америке, где тоже экзотические места зачастую сопряжены с удалением от цивилизации», — уточнил глава МИД.
Как подчеркнул Лавров, для вывоза оставшихся за границей граждан необходимо создавать «вывозные хабы», а в России — «ввозные хабы», откуда соответствующие регионы под свои гарантии «заберут этих людей и всех заверят, что вернувшиеся на родину граждане пройдут необходимые карантинные меры».
Также Лавров отметил, что вопрос об ответственности выехавших за границу во время пандемии россиян относится к категории моральных проблем, а МИД согласно Конституции должен обеспечить всем право вернуться домой.
Кроме того, глава МИД рассказал об отзывчивости и креативности представителей посольств по время распространения коронавируса.
Так, Лавров напомнил про ситуацию в Непале, когда сотрудники посольства разбили для российских туристов, ожидавших вывозные рейсы, палаточный городок на территории диппредставительства, а затем покупали для них продукты на свои деньги.
Глава МИД также рассказал, что шесть школьников из России, выехавших в США по образовательным программам, остаются в Штатах. «Здесь есть какая-то НПО, с которой сотрудничает американская структура, занимающаяся обучением иностранцев. По этой линии они оплачивают какие-то расходы, их перевозят, они располагаются в американских семьях и где-то в глубинке, в различных штатах обучаются в колледжах, школах», — уточнил Лавров.
Он также отметил, что со стороны посольства России в США было искреннее желание помочь, что «заслуживает поощрения». По его словам, «нормальный дипломат с незарубцевавшимися нервными окончаниями по восприятию происходящего в мире, как правило, хочет помогать людям, оказавшимся в нестандартной ситуации».
Лавров подчеркнул, что ни одна страна не вывозила своих граждан домой бесплатно.
«Всем либо дают в долг, либо берут расписку, что по возвращении человек оплатит соответствующую сумму. У нас все это сопоставлялось с имеющимися возможностями для размещения людей на карантине», — подытожил политик.
Напомним, по состоянию на 25 июня более 60 тыс. граждан России еще находились на территории других стран и заявились на вылет вывозным рейсом. Наибольшее количество таких россиян зарегистрировано в Таиланде (почти 8 тыс.), США — (4,2 тыс.) и Индии (4 тыс.).
Ранее в Минкомсвязи рассказали о планах по возвращению россиян из-за рубежа.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лавров рассказал о заболевших коронавирусом российских дипломатах Лавров рассказал о заболевших коронавирусом российских дипломатах Москва словам не верит Москва словам не верит В Крыму назвали провокацией заявления Украины об угрозе вторжения В Крыму назвали провокацией заявления Украины об угрозе вторжения
Комментарии 1
Политика , Сергей Лавров , МИД , Минкомсвязи РФ , Москва , Московская область , Филиппины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак
«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак
Видео
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение