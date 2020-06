МИД назвал «фальшивкой» статью о «сговоре» РФ с талибами

По его словам, это продолжение внутрипартийной борьбы. Кабулов отметил, что в США есть силы, которые не хотят уходить из Афганистана, «хотят оправдать собственный провал».

Напомним, New York Times утверждает, что Россия, по мнению разведки США, якобы предлагала боевикам, связанным с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане». Позже с подобными же утверждениями выступила газета Washington post. МИД России назвал статью The New York Times вбросом американской разведки.