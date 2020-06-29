Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД назвал «фальшивкой» статью о «сговоре» России с талибами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
МИД назвал «фальшивкой» статью о «сговоре» РФ с талибами
Фото: РИА Новости
Статья газета Washington post о якобы «сговоре» России с талибами в Афганистане — это часть внутрипартийной борьбы в США, есть силы, не заинтересованные в уходе из Афганистана, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии Замир Кабулов.
«Мы уже комментировали ранее публикацию New York Times. Слишком большой ажиотаж создается вокруг откровенной фальшивки, которую даже Трамп и его администрация опровергли», — цитирует РИА «Новости» Кабулова.
По его словам, это продолжение внутрипартийной борьбы. Кабулов отметил, что в США есть силы, которые не хотят уходить из Афганистана, «хотят оправдать собственный провал».
Напомним, New York Times утверждает, что Россия, по мнению разведки США, якобы предлагала боевикам, связанным с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане». Позже с подобными же утверждениями выступила газета Washington post. МИД России назвал статью The New York Times вбросом американской разведки.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, Трамп не получал информации о том, что Россия якобы предлагала деньги за убийство военнослужащих США.
Трамп заявил, что получил данные от разведки о том, что информация о якобы имевшем место сговоре России с талибами не заслуживает доверия.
Радикальное движение «Талибан» также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки России на совершение нападений в Афганистане.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лавров рассказал о заболевших коронавирусом российских дипломатах Лавров рассказал о заболевших коронавирусом российских дипломатах Москва словам не верит Москва словам не верит В Крыму назвали провокацией заявления Украины об угрозе вторжения В Крыму назвали провокацией заявления Украины об угрозе вторжения
Комментарии
Политика , Замир Кабулов , МИД , Талибан , Washington Post , РИА Новости , New York Times , Афганистан , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Аляске нашли новые останки погибших в 1952 года
На Аляске нашли новые останки погибших в 1952 года
Сын депутата в упор расстрелял россиянина
Сын депутата в упор расстрелял россиянина
МЧС предупредило москвичей о непогоде
МЧС предупредило москвичей о непогоде
Девушку нашли повешенной на заборе в Мытищах
Девушку нашли повешенной на заборе в Мытищах
Видео
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение