Лавров рассказал, переболел ли он COVID-19

"Бог миловал пока", — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Антону Красовскому для проекта "Эпидемия" на RT.

Министр подчеркнул, что в МИД соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения Москвы , в том числе в отношении удаленной работы, но он сам "на удаленке" не находился.

"Я должен приезжать, смотреть… Собственно, как и все, работаю в своем кабинете", — отметил Лавров.

"За мной тоже "следят". Я не общаюсь с большим количеством людей. Нас регулярно проверяют — по несколько раз в неделю. У нас есть все средства индивидуальной защиты для посетителей. Но их стало меньше, стараемся в основном решать вопросы по телефону", — пояснил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.