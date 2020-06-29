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Лавров заявил, что не болел COVID-19 

РИА Новости и ещё 15 1 час назад
Лавров рассказал, переболел ли он COVID-19
Фото: Пресс-служба МИД РФ Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не болел коронавирусом.
"Бог миловал пока", — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Антону Красовскому для проекта "Эпидемия" на RT.
Министр подчеркнул, что в МИД соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения Москвы, в том числе в отношении удаленной работы, но он сам "на удаленке" не находился.
"Я должен приезжать, смотреть… Собственно, как и все, работаю в своем кабинете", — отметил Лавров.
"За мной тоже "следят". Я не общаюсь с большим количеством людей. Нас регулярно проверяют — по несколько раз в неделю. У нас есть все средства индивидуальной защиты для посетителей. Но их стало меньше, стараемся в основном решать вопросы по телефону", — пояснил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Другое , Антон Красовский , Сергей Лавров , МИД , ВОЗ , Роспотребнадзор , Москва
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