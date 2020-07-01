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На Украине открылись четыре участка для голосования по Конституции России 

Газета.Ru и ещё 113 1 час назад
На Украине открылись четыре участка для голосования по Конституции России
Фото: РИА Новости
Четыре участка для голосования по поправкам к Конституции РФ открылись на Украине без каких-либо проблем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства.
Участки расположены в российском посольстве в Киеве, также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе.
"Все четыре избирательных участка для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации открылись вовремя", — рассказал дипломат.
Отмечается, что перед открытием участка председатель участковой комиссии вместе с ее членами проверили пломбирование урн и кабинки для голосования.
Обстановка возле посольства в Киеве спокойная, также как и в Харькове, Львове и Одессе. При этом в центре Харькова собираются радикалы, которые намерены идти к генеральному консульству РФ, где проходит голосование, чтобы блокировать его.
На Украине на консульском учете состоят больше 150 тысяч россиян, еще около 10 тысяч проживают в стране временно.
Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.
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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Поправки в Конституцию , Генеральный прокурор , Киев , Львов , Харьков
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