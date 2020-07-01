На Украине открылись четыре участка для голосования по Конституции России 

Четыре участка для голосования по поправкам к Конституции РФ открылись на Украине без каких-либо проблем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства.

Участки расположены в российском посольстве в Киеве , также в генеральных консульствах в Львове Харькове и Одессе.

"Все четыре избирательных участка для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации открылись вовремя", — рассказал дипломат.

Отмечается, что перед открытием участка председатель участковой комиссии вместе с ее членами проверили пломбирование урн и кабинки для голосования.

Обстановка возле посольства в Киеве спокойная, также как и в Харькове, Львове и Одессе. При этом в центре Харькова собираются радикалы, которые намерены идти к генеральному консульству РФ, где проходит голосование, чтобы блокировать его.

На Украине на консульском учете состоят больше 150 тысяч россиян, еще около 10 тысяч проживают в стране временно.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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