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В России начался финальный этап голосования по Конституции 

Lenta.ru и ещё 134 11 часов назад
В России начался финальный этап голосования по Конституции
Фото: Lenta.ru
Избирательные участки по всей стране будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первые из них уже открылись Дальнем Востоке (в Петропавловске-Камчатском 8:00). Среда, 1 июля, была объявлена выходным днем.
По последним данным, явка избирателей за шесть дней голосования достигла почти 50 процентов. В общей сложности проголосовали около 50 миллионов россиян.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня по всей России. На неделю процедуру решили растянуть, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. Голосование проходило в том числе в электронном виде. Этот вариант был доступен в Москве и Нижнем Новгороде.
Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа и право действующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Проголосовать можно только за все поправки или против всех изменений.
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Комментарии
Политика , Поправки в Конституцию , Госдума , Совет Федерации , Петропавловск-Камчатский
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