«Вы что, хотите гражданскую войну развязать?»

Конституция России создавалась в условиях борьбы за власть и гражданской войны. Об этом пишет «Лента.ру».

Конституция Российской Федерации, как сообщал «Рамблер», была принята в декабре 1993 года. В июне 1990-го Съезд народных депутатов России поставил задачу ее разработки и была создана и начала работу Конституционная комиссия. Ее председателем был назначен Борис Ельцин — тогда председатель Верховного совета (ВС) РСФСР.

Работа над проектом новой Конституции длилась до 1993 года на фоне политического кризиса, возникшего из-за противостояния Ельцина, уже президента, и ВС. Председателем ВС в 1991-1993 годах был Руслан Хасбулатов.

«Я стал систематически собирать на совещания в Белом доме председателей областных, краевых, республиканских и все время им говорил: "Смотрите, что произошло с Советским Союзом. Если мы сейчас не будем обеспечивать и защищать друг друга и нашу страну, мы все потеряем"», — рассказывает он.

Противостояние между президентом и ВС завершилось расстрелом Белого дома в октябре 1993 года. Один из основных авторов Конституции Сергей Шахрай отмечает, что российский основной закон — не очень хороший формат договора общественного согласия, потому что общественного согласия в стране в октябре 1993-го не было, а был эпизод гражданской войны в столице России.