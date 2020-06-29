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«Мы все потеряем»: как создавалась Конституция России 

Артём Кульша 21 минуту назад
«Вы что, хотите гражданскую войну развязать?»
Фото: РИА Новости
Конституция России создавалась в условиях борьбы за власть и гражданской войны. Об этом пишет «Лента.ру».
Конституция Российской Федерации, как сообщал «Рамблер», была принята в декабре 1993 года. В июне 1990-го Съезд народных депутатов России поставил задачу ее разработки и была создана и начала работу Конституционная комиссия. Ее председателем был назначен Борис Ельцин — тогда председатель Верховного совета (ВС) РСФСР.
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Работа над проектом новой Конституции длилась до 1993 года на фоне политического кризиса, возникшего из-за противостояния Ельцина, уже президента, и ВС. Председателем ВС в 1991-1993 годах был Руслан Хасбулатов.
«Я стал систематически собирать на совещания в Белом доме председателей областных, краевых, республиканских и все время им говорил: "Смотрите, что произошло с Советским Союзом. Если мы сейчас не будем обеспечивать и защищать друг друга и нашу страну, мы все потеряем"», — рассказывает он.
Противостояние между президентом и ВС завершилось расстрелом Белого дома в октябре 1993 года. Один из основных авторов Конституции Сергей Шахрай отмечает, что российский основной закон — не очень хороший формат договора общественного согласия, потому что общественного согласия в стране в октябре 1993-го не было, а был эпизод гражданской войны в столице России.
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Политика , Общество , Статьи , Гражданская война , Человек года , Поправки в Конституцию
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