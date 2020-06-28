Путин оценил возможность «вброса» коронавируса 

Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в конспирологические теории о создании нового коронавируса людьми.
«Говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал, для этого нет никаких оснований», — сказал президент в эфире телеканала «Россия 1».
Глава государства отметил, что подобные теории и поиск виновных ведут к конфронтации а не решению проблемы.
«Чтобы эффективно бороться с эпидемией, нам надо объединять усилия, а не обвинять друг друга», — сказал Путин.
По его словам, главная задача сейчас — противодействовать тому, что произошло, «а не рассусоливать, откуда это взялось».
Ранее «Рамблер» сообщал, что учёные каталонского университета узнали шокирующую правду о коронавирусе.