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Путин оценил возможность «вброса» коронавируса 

Майк Габриелян 42 минуты назад
Путин оценил возможность «вброса» коронавируса
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в конспирологические теории о создании нового коронавируса людьми.
«Говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал, для этого нет никаких оснований», — сказал президент в эфире телеканала «Россия 1».
Глава государства отметил, что подобные теории и поиск виновных ведут к конфронтации а не решению проблемы.
«Чтобы эффективно бороться с эпидемией, нам надо объединять усилия, а не обвинять друг друга», — сказал Путин.
По его словам, главная задача сейчас — противодействовать тому, что произошло, «а не рассусоливать, откуда это взялось».
Ранее «Рамблер» сообщал, что учёные каталонского университета узнали шокирующую правду о коронавирусе.
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Политика , Владимир Путин
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