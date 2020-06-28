Путин оценил возможность «вброса» коронавируса 

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Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в конспирологические теории о создании нового коронавируса людьми.

«Говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал, для этого нет никаких оснований», — сказал президент в эфире телеканала «Россия 1»

Глава государства отметил, что подобные теории и поиск виновных ведут к конфронтации а не решению проблемы.

«Чтобы эффективно бороться с эпидемией, нам надо объединять усилия, а не обвинять друг друга», — сказал Путин.

По его словам, главная задача сейчас — противодействовать тому, что произошло, «а не рассусоливать, откуда это взялось».