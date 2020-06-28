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Путин ввел правило для президента и премьера 

ТК «Звезда» и ещё 8 5 часов назад
Путин придумал новое правило для премьера
Фото: РИА Новости
Также президент похвалил военных строителей за быстрое и качественное возведение 16 медицинских центров по всей стране.
Президент России Владимир Путин рассказал, что ввел правило, по которому президент и премьер-министр страны никогда не летают в одном самолете, либо на разных самолетах в одно время.
«Потому что на нас особая ответственность за положение в стране», — обосновал свое решение президент.
Также в эфире телеканала «Россия 1» Путин похвалил военных строителей за быстрое и качественное возведение 16 медицинских центров по всей стране. Он отметил, что центры получились современными и хорошо оснащенными, их оборудование отвечает всем стандартам.
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Политика , Владимир Путин
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