Путин придумал новое правило для премьера

Также президент похвалил военных строителей за быстрое и качественное возведение 16 медицинских центров по всей стране.

Президент России Владимир Путин рассказал, что ввел правило, по которому президент и премьер-министр страны никогда не летают в одном самолете, либо на разных самолетах в одно время.

«Потому что на нас особая ответственность за положение в стране», — обосновал свое решение президент.

Также в эфире телеканала «Россия 1» Путин похвалил военных строителей за быстрое и качественное возведение 16 медицинских центров по всей стране. Он отметил, что центры получились современными и хорошо оснащенными, их оборудование отвечает всем стандартам.