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Памфилова сожалеет, что ВЦИОМ опубликовал данные экзитполов по голосованию о поправках в конституцию 

BFM.RU и ещё 128 2 часа назад
Памфилова прокомментировала данные экзитполов ВЦИОМ
Фото: ТАСС
Глава ЦИК прокомментировала Business FM опубликованные данные ВЦИОМ, согласно которым поправки поддержали 76% опрошенных. При этом Памфилова признала, что это не является нарушением закона
За четыре дня голосования поправки в конституцию поддержали 76% опрошенных. Данные экзитпола опубликовал ВЦИОМ. Против поправок высказались 23% респондентов.
Ответили на вопрос 70% респондентов, отказались от ответа 29%. Опрос проводился на 800 избирательных участков в 25 регионах.
Насколько законно публиковать результаты экзитпола, если раньше данные опросов на выходе с участков оглашали только после полного завершения голосования? На вопрос Business FM ответила глава ЦИК Элла Памфилова.
— К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере, до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию. Других рычагов у нас, к сожалению, нет.
— Получается, что в законе это вообще не прописано, то есть фактически здесь нет нарушений?
— Да, в законе о всероссийском голосовании это не прописано, точно так же, как не прописано регулирование агитации, и всяк свободен агитировать «за», «против», так, как он считает нужным, это только то, что мы себе этого не позволяем, как избирательная система. Разного рода викторины, опросы — это все за пределами нашей компетенции. Самое главное, что я жестко очень стараюсь держать, — это наша территория, вне наших территорий, вне наших помещений голосования, и ни в коем случае в этом не участвуют наши члены избирательных комиссий. Все остальное за пределами [помещений], оно в свободном полете.
Досрочное голосование стартовало 25 июня. Основной день голосования, согласно указу президента Путина, — 1 июля, но россияне могут проголосовать в течение недели. Подсчет голосов начнется только после закрытия участков в среду.
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Комментарии 5
Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России , ВЦИОМ , Business FM
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