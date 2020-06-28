Снос памятника Коневу в Праге назвали недостойной вещью 

По словам сенатора, демонтаж памятника вызвал недовольство не только в России, но и в Чехии, вынудив Коларжа искать оправдание своему решению. Сам факт сноса Цеков назвал «недостойной вещью», отметив, что человек, который не уважает свою историю и деяния своих предков, сам не заслуживает уважения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России и намерен привлечь участников демонтажа к ответственности. На снос памятника отреагировал и президент Чехии Милош Земан , назвав это глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.