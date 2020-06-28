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Снос памятника Коневу в Праге назвали недостойной вещью 

Lenta.ru и ещё 46 1 час назад
Снос памятника Коневу в Праге назвали недостойной вещью
Фото: Global Look
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал слова старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа о вине Москвы в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу попыткой оправдаться. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, демонтаж памятника вызвал недовольство не только в России, но и в Чехии, вынудив Коларжа искать оправдание своему решению. Сам факт сноса Цеков назвал «недостойной вещью», отметив, что человек, который не уважает свою историю и деяния своих предков, сам не заслуживает уважения.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России и намерен привлечь участников демонтажа к ответственности. На снос памятника отреагировал и президент Чехии Милош Земан, назвав это глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
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Политика , Милош Земан , Иван Конев , Сергей Цеков , Совет Федерации , СКР , РИА Новости , Прага
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