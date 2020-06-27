Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии предложили провести референдум об объединении с Россией 

News.ru 1 час назад
В Белоруссии предложили референдум об объединении с РФ
Фото: РИА Новости
Белорусский общественный деятель Андрей Иванов предложил провести совместный с Россией референдум о создании союзного Отечества. Заявление прозвучало на фоне президентской кампании и арестов оппозиционеров и рядовых граждан.
Белорусские патриотические силы приняли решение об инициации референдума за скорейшее воссоздание единого союзного Отечества. Потому что это качание на качелях: то надо, то не надо, народ хочет — народ не хочет. Надо показать, что народ хочет. Лукашенко в Сочи говорил: «мы с президентом Путиным готовы, а что народ?». Так давайте эту работу проведем! Давайте воссоздадим Отечество усилием народа, — предложил Иванов в эфире youtube-канала Zasuverenitet.
Иванов также выразил желание, чтобы в России также появилась инициативная группа сторонников первого «всесоюзного референдума».
14 февраля 2020 года, на переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что белорусский и российский народы никогда не поддержат объединение их стран в одно государство. Несколькими месяцами ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия не намерена входить в состав Российской Федерации.
18 июля 2019 года белорусский лидер предложил Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу действий по интеграции государств до 8 декабря 2019 к 20-летию подписания Союзного договора.
Союзное государство представляет собой надгосударственное образование с целью поэтапного создания единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. В ходе недавних переговоров Россия выдвинула предложение о создании 12 наднациональных органов. В этот список вошли единый таможенный орган, суд Союзного государства, Счётная палата, единый эмиссионный центр, подразумевающий создание общей валюты, и не только. РФ также предложила создать единые налоговый и антимонопольный органы и регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединённых рынков газа, нефти и электроэнергии.
Выборы президента и аресты
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Нынешний лидер страны примет в них участие, баллотируясь на шестой срок подряд (ограничение на количество сроков было изъято из Конституции страны в результате референдума 2004 года).
Основного конкурента Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка.
Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.
Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду.
При этом по мнению политологов, основной конкурент Лукашенко выгоден Кремлю, писал NEWS.ru.
Видео дня. На Собчак напали в монастыре
News.ru: последние новости
Вице-премьер Крыма заявил о великодушии РФ в отношении Киева Вице-премьер Крыма заявил о великодушии РФ в отношении Киева Разведка США обвинила РФ в оплате убийств американских бойцов в Афганистане Разведка США обвинила РФ в оплате убийств американских бойцов в Афганистане Лингвист пояснила, почему в бюллетене по поправкам нет ошибки Лингвист пояснила, почему в бюллетене по поправкам нет ошибки
Комментарии 217
Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Андрей Иванов , Газпромбанк , Газпром , Счетная палата , ФСИН , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия перенесла закладку авианосцев за 100 млрд
Россия перенесла закладку авианосцев за 100 млрд
Россияне не готовы переходить на новые счетчики с 1 июля
Россияне не готовы переходить на новые счетчики с 1 июля
Скорая выбросила окровавленного россиянина за гаражи
Скорая выбросила окровавленного россиянина за гаражи
Марат Башаров угодил под суд
Марат Башаров угодил под суд
Видео
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
00:34
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
00:28
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
00:43
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
00:32
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
01:39
Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
Шоу-бизнес
Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов
00:57
Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение