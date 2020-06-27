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В Совфеде сочли Аляску русской землёй после требований снести памятник колонизатору Баранову 

Говорит Москва 37 минут назад
Инициативная группа города Ситки считает, что монумент оскорбляет чувства коренных народов.
Речь идёт о памятнике колонизатору Александру Баранову, который был главой русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков. Статуя была установлена в историческом центре города в 1989 году.
Аляска начала войну с русским прошлым
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что такие жесты вписываются в политическую картину США. Также сенатор посчитал Аляску русской землёй.
«Я знаю эту историю. Это уже такой, общепринятый тренд, который пошёл сегодня, и он задан демократами, дабы дестабилизировать ситуацию и не допустить к выборам и положительному голосованию за Трампа. Это внутриполитическая борьба. На мой взгляд, они выпустили джина, которого потом не загнать в бутылку. Вообще, честно говоря, обидно. Землица-то русская, наша. Продали, должны были вернуть, не вернули, демагогией это дело закрыли, и остаётся вот такая ситуация. Баранов, который возглавлял коммерческую структуру, он вообще-то был там без войск, там не было никакой армии в отличие от других стран, и очень много что дал. И водопроводы, и отопление».
Клинцевич отметил, что считает Баранова достойным человеком, привнёсшим цивилизацию в американский быт.
«Мы, конечно, возмущены, это достойный русский, потомки которого поставили памятник в знак памяти того русского патриота, который очень много сделал для России, но так сложились обстоятельства, что его трудами воспользовались Соединённые Штаты Америки. Сегодня он наряду со всеми колонизаторами вообще не является никем, но общий тренд завязан, и это большая проблема сегодня американцев. Мы по этому поводу серьёзно возмущены, не считаем его колонизатором и притеснителем. Это человек, который нёс цивилизацию и культуру и очень много что дал народам Аляски».
Окончательное решение о судьбе памятника должен принять местный совет. Ранее в Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории. В центре монумента находится сидящий на коне бывший президент США, с двух сторон от которого пешком идут индеец и африканец. Памятник посчитали расистским.
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Политика , Видео , Александр Баранов , Франц Клинцевич , Теодор Рузвельт , Совет Федерации , Радиостанция "Говорит Москва" , Аляска , США
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