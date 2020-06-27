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Предотвращена попытка взлома блокчейн-системы онлайн-голосования 

ТАСС и ещё 61 1 час назад
Предотвращена попытка взлома блокчейн-системы голосования
Фото: РИА Новости
Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ через сервис наблюдателя зафиксирована в субботу вечером, сбоя в системе не произошло. Все голоса онлайн-избирателей будут учтены, сообщил ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
"В 21:12 мск была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя. В настоящее время введен режим повышенной безопасности. Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн. После того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен", — сказал Костырко.
Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 20:14 мск 27 июня явка составила 75%. Принято 879 654 бюллетеня. Электронное голосование завершится 30 июня в 20:00 мск.
Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.
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Комментарии 3
Политика , Артем Костырко , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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