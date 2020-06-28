Путин рассказал о проверке на коронавирус

Президент России Владимир Путин в интервью программе « Москва . Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал о регулярной проверке на коронавирус. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства уточнил, что сдает тест на инфекцию раз в три дня.

«Слава богу, пока да», — ответил Путин на вопрос, были ли все результаты тестов отрицательными.

Ранее 28 июня стало известно, что президент понадеялся на минимальные потери от коронавируса. Он напомнил о ситуации в 1990-х годах, когда люди месяцами не получали зарплату — без внешних кредитов выплачивать деньги было невозможно. Тогда России присылали гуманитарную помощь, как «беднейшей стране мира, чтобы с голоду не помирали», отметил Путин.