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Путин рассказал о регулярной проверке на коронавирус 

Lenta.ru и ещё 8 55 минут назад
Путин рассказал о проверке на коронавирус
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал о регулярной проверке на коронавирус. Его слова приводит РИА Новости.
Глава государства уточнил, что сдает тест на инфекцию раз в три дня.
«Слава богу, пока да», — ответил Путин на вопрос, были ли все результаты тестов отрицательными.
Ранее 28 июня стало известно, что президент понадеялся на минимальные потери от коронавируса. Он напомнил о ситуации в 1990-х годах, когда люди месяцами не получали зарплату — без внешних кредитов выплачивать деньги было невозможно. Тогда России присылали гуманитарную помощь, как «беднейшей стране мира, чтобы с голоду не помирали», отметил Путин.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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