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В Крыму ответили на обвинения Украины о вторжении войск 

Майк Габриелян и ещё 5 29 минут назад
Заявления Киева о вторжении российских войск, чтобы восстановить подачу днепровской воды в Крым, являются провокацией. Так считает постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Его цитирует РИА Новости.
«Авторы этих провокационных заявлений даже не осознают, что России дешевле было бы отплатить нашим соседям той же монетой, перекрыв, как предлагали некоторые эксперты, стоки притоков Днепра на границе с Украиной. Но Россия великодушна. На всякого рода блокады, как это делает Киев, она не идет», — отметил Мурадов.
По его словам, складывается впечатление, что в Киеве мечтают о нападении России. Для этого не раз предлагались разные поводы. Нынешний — пресная вода в Крыму. Авторы этого сообщения утверждают, что Россия хочет силовым путем разблокировать Северо-Крымский канал, по которому на полуостров ранее поступала вода.
Как считает Мурадов, киевские «мастера живописи» постоянно рисуют сюрреалистические картины захвата Россией украинских территорий в расчёте заработать «очередные коврижки у своих западных кураторов».
Представитель Крыма отметил, что сейчас на российском полуострове наращивается сбор воды из рек, открываются новые артезианские скважины, строятся мосты и электростанции. Таков ответ на транспортную и энергетическую блокады Киева. Кроме того, в Крыму гостеприимно относятся к миллионам украинских туристов.
На днях о возможности «вторжения» российских военных заявил представитель украинского минобороны Вадим Скибицкий.
Ранее он также неоднократно заявлял о грядущем наступлении России на Украину.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Верховной Раде разрабатывают законопроект об уголовной ответственности за поддержку «оккупации» Крыма.
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Политика , Видео , Конфликты , Украина , Крым наш , Георгий Мурадов , Вадим Скибицкий , Министерство обороны , Верховная Рада , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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