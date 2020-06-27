Великобританию обвинили во вмешательстве в дела РФ

Сегодня на здании посольства страны в Москве вывесили радужный флаг. По мнению российской стороны, это можно считать попыткой повлиять на голосование по поправкам в Конституции.

Как сообщается в Telegram-канале дипмиссии, это сделано в знак поддержки представителей ЛГТБ-сообщества, их прав и свобод. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предположил, что представители британской дипмиссии совершили этот поступок с политическим подтекстом.

«Мало того, что это противозаконно, так они ещё и провели операцию по вмешательству во внутренние дела Российской Федерации. Официально вмешалось посольство. Никогда они подобных вещей со стороны посольств нигде не делали, уже сколько времени этот флаг существует. Сегодня в период нашей непростой ситуации политической они решили эту тему подтянуть, пытаясь, в том числе, повлиять на качество и количество голосования».

Клинцевич отметил, что присутствие радужного флага на административном здании может оказать дурное влияние на детей.

«Я, как железобетонный лесбиян, всегда по этому поводу говорю: вы, друзья мои, эти все вещи делайте так, как считаете нужным, дома. У нас, слава богу, нет проблем у подобной категории людей. Важно, чтобы это не было некой популяризацией, влиянием на детей. Вырастут люди, они потом сами разберутся со своими ощущениями и пристрастиями, а всё остальное противозаконно».

По мнению сенатора, в России мало лесбиянок и гомосексуалов.

«Они заблуждаются, думая, что этой категории [ЛГБТ— граждан — прим. ГМ] у нас очень много, 10-15%, на самом деле у нас такой категории у нас крайне мало, мы ментально другая среда. У нас религия крайне нетерпима к подобным вещам. На протяжении веков эти вещи не поощрялись. Только когда возникали у людей некие такие физические вещи, когда природа делала какую-то ошибку, вот тогда возникали эти обстоятельства. Был Советский Союз, там это жёстко каралось. Всё прошло уже. Мы никогда не разрешим однополые барки. Президент сказал, что у нас они [представители ЛГБТ — прим. ГМ] есть, мы знаем, они работают, многие эффективны в своей работе. В этом плане у нас никакой гомофобии нет, и я не гомофоб. Я люблю женщин. Я не очень люблю на эту тему разговаривать, потому что она мне смешна».

Ранее на здании посольства США в Москве также был вывешен радужный флаг в рамках ежегодного мероприятия под названием «Месяц гордости ЛГБТ-сообщества». Позже к акции присоединилось генконсульство США в Екатеринбурге. В Кремле уже отреагировали на это, напомнив, что в России пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств недопустима.