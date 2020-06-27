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Владимир Путин записал обращение к выпускникам школ и высших учебных заведений 

Говорит Москва и ещё 26 34 минуты назад
Президент пожелал молодым людям строить самые дерзновенные планы, и смело идти к цели, какой бы фантастической она ни казалась.
«Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее — в ваших руках», — заявил Путин.
Президент отметил, что конец учебного года выдался сложным из-за пандемии коронавируса. При этом он добавил, что преподаватели, ученики и их близкие «сработали как единая команда».
Общероссийский выпускной в этом году отметят почти полтора миллиона школьников и студентов колледжей, а также больше 500 тысяч студентов вузов очной формы обучения.
Основные торжества пройдут в сети. Выпускников ждёт прощальный онлайн-концерт с выступлениями популярных блогеров и артистов, а также челленджи, конкурсы и интеллектуальная викторина.
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Политика , Видео , Образование , Общество , Владимир Путин
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