Президент пожелал молодым людям строить самые дерзновенные планы, и смело идти к цели, какой бы фантастической она ни казалась.

«Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее — в ваших руках», — заявил Путин.

Президент отметил, что конец учебного года выдался сложным из-за пандемии коронавируса. При этом он добавил, что преподаватели, ученики и их близкие «сработали как единая команда».

Общероссийский выпускной в этом году отметят почти полтора миллиона школьников и студентов колледжей, а также больше 500 тысяч студентов вузов очной формы обучения.

Основные торжества пройдут в сети. Выпускников ждёт прощальный онлайн-концерт с выступлениями популярных блогеров и артистов, а также челленджи, конкурсы и интеллектуальная викторина.