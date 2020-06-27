Посольство России в Вашингтоне назвало фейком статью New York Times о якобы имевшем место финансировании Москвой боевиков в Афганистане и потребовало от властей США адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американских спецслужб опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не предоставило.

"Прекратите создавать "фейковые" новости, которые провоцируют угрозы жизни", — обратилось посольство к редакции New York Times.

Дипломаты также призвали власти США "принять эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". В качестве доказательства посольство прикрепило скриншоты угроз, которые были размещены в адрес его сотрудников одним из пользователей Twitter после этих публикаций.

Ранее республиканцы в конгрессе США опубликовали доклад, в котором, среди прочего, обвинили Россию в спонсорстве "Талибана" и призвали ужесточить санкции против Москвы.

В посольстве России в Афганистане ранее неоднократно отрицали сообщения о помощи России "Талибану", называя их "срежиссированным "вбросом", призванным дискредитировать конструктивный настрой Москвы в части построения мирного и стабильного Афганистана".

США начали военную военную операцию против "Талибана" в 2001 году. В Вашингтоне объясняли это тем, что талибы укрывали боевиков группировки "Аль-Каида" *, которые совершили теракты 11 сентября. Правительство талибов было свергнуто, к власти пришли лояльные США политики, с которыми "Талибан" начал вооруженное противостояние.

В феврале в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев (одно из ключевых требований талибов) и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.