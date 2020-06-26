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Россияне отреагировали на заявление Лукашенко о выборах в Белоруссии 

Лера Букина 1 час назад
Россияне отреагировали на заявление Лукашенко о выборах
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: «Как вы думаете, рассорит ли Москву и Минск заявление Белоруссии о вмешательстве РФ в белорусские выборы?».
58% респондентов считают, что этого не произойдет.
«Россия и Белоруссия привыкли к различным спорам», — подчеркнули они.
37% проголосовавших, напротив, считают, что такое громкое заявление обязательно будет иметь последствия в будущем.
Для 5% россиян данный вопрос показался сложным.
В опросе приняли участие 5053 человека.
«Рамблер» писал, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вмешательство «российских кукловодов» в белорусскую предвыборную кампанию. По словам белорусского лидера, в интернете распространяются «жуткие фейки», с помощью которых оппоненты власти пытаются ее дискредитировать.
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Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск , Москва
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