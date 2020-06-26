Россияне отреагировали на заявление Лукашенко о выборах

Все новости на карте

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: «Как вы думаете, рассорит ли Москву Минск заявление Белоруссии о вмешательстве РФ в белорусские выборы?».

58% респондентов считают, что этого не произойдет.

«Россия и Белоруссия привыкли к различным спорам», — подчеркнули они.

37% проголосовавших, напротив, считают, что такое громкое заявление обязательно будет иметь последствия в будущем.

Для 5% россиян данный вопрос показался сложным.

В опросе приняли участие 5053 человека.