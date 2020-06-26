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Володин проголосовал по поправкам в Конституцию 

Российская Газета 2 часа назад
Володин проголосовал по поправкам в Конституцию
Фото: ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы. Поддержав поправки, спикер заявил, что "голос каждого делает нашу страну сильнее", сообщили в пресс-службе ГД.
— Я вчера был в командировке. У меня возможность сегодня представилась, и я реализовал свое право — проголосовал, поддержал поправки, — рассказал спикер.
Вячеслав Володин призвал россиян тоже принять участие в голосовании, отметив, что поправки к Конституции направлены на то, чтобы повысить благосостояние граждан, защитить их права.
— Поправки повышают гарантии, улучшают жизнь граждан, сделают страну сильнее, — заявил он. — И в наших руках — поддержать эти поправки. Все зависит от того, насколько мы будем сами активны.
Глава нижней палаты обратил внимание, что впервые за длительное время с момента принятия Конституции конкретными положениями наполняется норма о социальном государстве. Поправками решаются вопросы доступности и качества здравоохранения, отметил глава нижней палаты.
Очень важным он назвал то, что Конституция в случае поддержки поправок будет приоритетом при принятии любых международных норм и соглашений. "Ведь многие соглашения были приняты в то время, когда Россия была слабой, когда нам это все навязывали, да и сегодня пытаются это сделать", — добавил он.
— Для нас очень важно сохранить историческую память. Это тоже в поправках есть, — сказал также спикер. — Ведь посмотрите, что происходит. Благодаря победе в Великой Отечественной войне сегодня мы все живем и планируем будущее.
Он подчеркнул, что в новой Конституции "есть совершенно четкие положения, которые защищают память о войне, включая память о тех, кто погиб".
Речь идет, в том числе, и о повышении качества и эффективности власти, добавил Володин. "Президент свои полномочия отдает гражданам, — подчеркнул он. — Граждане через своих депутатов будут назначать министров, вице-премьеров, премьера. Это другая ответственность, ответственность, которая придет и к депутатам, они будут уже больше отвечать за свои решения, не спрячутся за спиной правительства и президента".
А с другой стороны, продолжил спикер, граждане смогут спросить и с депутата, почему он поддержал конкретного и почему с него не спрашивает.
Новые полномочия приобретает и Совет Федерации, отметил Володин, — в части вопросов, связанных и с силовыми структурами, с прокуратурой, судьями. Это под еще больший контроль граждан ставит работу исполнительной власти, силовых ведомств, отметил парламентарий.
Вопросы национальной ориентированности элит он также назвал крайне важной темой. Она теперь будет отражена в Конституции. "Родина одна, паспорт один. Если хочешь быть госслужащим, депутатом, министром, губернатором — никаких других гражданств, никаких видов на жительство, — подчеркнул Володин. — Страна, на которую ты работаешь, одна, и будь добр исполнять Конституцию".
— Вот все это в нормах Конституции есть. Поэтому сегодня день особый для меня, — резюмировал Володин. — Проголосовал за те предложения, которые мы в Государственной Думе приняли, и, конечно, очень важно, чтобы они были поддержаны.
Одна из норм была инициирована Валентиной Терешковой, напомнил Володин. "Это положение, которое предполагает, что можно будет нашему президенту участвовать в избирательной кампании в 2024 году, — заявил он. — Мы считаем, что это очень важное положение, которое также вынесено на голосование. Оно делает страну сильнее уже сразу после поддержки этой нормы".
— Мы видим, какой сегодня мир, видим, какая конкуренция, зачастую, недобросовестная по отношению к нашей стране. Наш президент сильный. С ним считаются, — подчеркнул Володин. — Само решение, дающее ему право принимать участие в выборах, делает нас более конкурентными. Путин — наше преимущество. И поэтому мы должны бороться за эту возможность, должны ее предоставить, а дальше уже он сам решит.
Он также заявил, что все выборы в России — конкурентные. "У нас есть регионы, где побеждают представители оппозиционных партий, есть регионы, где побеждают представители парламентского большинства. Поэтому все определят граждане. Все вы определите", — обратился он к гражданам.
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Комментарии 2
Политика , Валентина Терешкова , Вячеслав Володин , Генпрокуратура РФ , Госдума , Совет Федерации , Москва
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