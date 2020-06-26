Российские семьи с детьми в возрасте до 16 лет получат в июле единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства России, подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Ранее, как сообщал «Рамблер», в России была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин распорядился выплачивать с апреля по июнь по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. 23 июня в ходе обращения к гражданам он анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.

Вчера в ходе заседания правительства Мишустин сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 миллиардов рублей. В тот же день он подписал постановление о том, что тем семьям с детьми до 16 лет, которые получили финансовую помощь в июне, выплаты в размере 10 тысяч рублей в июле будут начислены автоматически.

Те семьи, которые еще не оформили пособие, могут подать заявление до 1 октября и получить выплаты за июнь и июль единой суммой.