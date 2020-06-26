Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне получат новые выплаты от государства 

Артём Кульша 59 минут назад
Российские семьи с детьми в возрасте до 16 лет получат в июле единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства России, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в России была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
Путин рассказал о противниках прямых выплат
Некоторое время назад президент России Владимир Путин распорядился выплачивать с апреля по июнь по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. 23 июня в ходе обращения к гражданам он анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Вчера в ходе заседания правительства Мишустин сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 миллиардов рублей. В тот же день он подписал постановление о том, что тем семьям с детьми до 16 лет, которые получили финансовую помощь в июне, выплаты в размере 10 тысяч рублей в июле будут начислены автоматически.
Те семьи, которые еще не оформили пособие, могут подать заявление до 1 октября и получить выплаты за июнь и июль единой суммой.
Комментарии 17
Политика , Видео , Общество , Михаил Мишустин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Песков объяснил отъезд Лукашенко
ФСБ предотвратила серьезный инцидент на Параде Победы
ФСБ предотвратила серьезный инцидент на Параде Победы
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
«Армату» излечили от «детских болезней»
«Армату» излечили от «детских болезней»
Видео
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение