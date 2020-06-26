Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ и принес на избирательный участок экземпляр основного закона со своими пометками.

Жириновский опустил бюллетень на избирательном участке 2714 в одной из московских школ.

"Надо обязательно поддержать… Это капитальный ремонт Конституции. Это наш паспорт", — сказал лидер ЛДПР после того, как опустил бюллетень в урну.

Он также отметил, что "с собой взял ее (Конституцию — ред.), пометки".

"Это самая демократическая Конституция. Здесь и религиозный фактор, и национальный фактор, и здравоохранение, и образование", — добавил Жириновский.

Он считает, что следующие поправки в Конституцию будут вноситься через 10 лет.

"Я думаю, лет через 10 лет, к 30-ому году", — заявил Жириновский журналистам, отвечая на вопрос, когда в следующий раз в России будут вносить изменения в основной закон.

"А потом в последний раз к 50-м (годам) примем новую Конституцию — Конституцию ЛДПР, она станет правящей партией", — заявил политик.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.

На этой неделе президент в очередной раз подтвердил, что поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат. Как подчеркнул Путин, "именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд".