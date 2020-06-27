Флаг ЛГБТ вывесили на еще одном посольстве в Москве 

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Посольство Британии в Москве вывесило на здании радужный флаг ЛГБТ. Так дипломаты выразили солидарность с гомосексуалистами в России

«Крайне важно, чтобы права человека являлись универсальными и применялись одинаково ко всем людям», — говорится в сообщении посольства в твиттере.

По словам дипломатов, все страны должны «защищать ЛГБТ-людей от всех форм дискриминации». Отмечается, что акция приурочена к 50-летию со дня первого гей-парада в Нью-Йорке.

До этого аналогичную акцию устроила американская дипломатическая миссия в Москве.

Напомним, в России действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.