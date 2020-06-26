Пушков оценил заявление Порошенко о «возвращении» Крыма

Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что в настоящее время созданы условия для благополучного возвращения Крыма Украине.

По его мнению, этому способствует экономический кризис в России, возникший из-за падения цен на нефть. Порошенко уверен, что в этот момент необходимо надавить на Москву при помощи представителей международного сообщества. Экс-президент Украины заявил о почти гарантированном успехе, поскольку у Кремля, по его мнению, не хватит денег, чтобы содержать полуостров.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков , комментируя высказывание бывшего национального лидера, подчеркнул, что Порошенко по-дилетантски относится к «крымскому вопросу».