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«Дилетант»: в Совфеде ответили Порошенко по Крыму 

Павел Тиунов и ещё 26 1 час назад
Пушков оценил заявление Порошенко о «возвращении» Крыма
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко демонстрирует дилетантский подход к решению вопроса о принадлежности Крыма, говоря о том, что полуостров можно «вернуть» в условиях экономического кризиса, заявил РИА Новости член Совета Федерации от Республики Крым.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что в настоящее время созданы условия для благополучного возвращения Крыма Украине.
По его мнению, этому способствует экономический кризис в России, возникший из-за падения цен на нефть. Порошенко уверен, что в этот момент необходимо надавить на Москву при помощи представителей международного сообщества. Экс-президент Украины заявил о почти гарантированном успехе, поскольку у Кремля, по его мнению, не хватит денег, чтобы содержать полуостров.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя высказывание бывшего национального лидера, подчеркнул, что Порошенко по-дилетантски относится к «крымскому вопросу».
«Они (украинские власти) так и не поняли, почему Крым вернулся на свою историческую родину — в Россию», — отметил член Совета Федерации.
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Комментарии 2
Политика , Крым наш , Петр Порошенко , Сергей Цеков , Совет Федерации , РИА Новости , Республика Крым
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