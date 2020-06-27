«Ошибку» в бюллетенях по Конституции объяснили

В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА "Новости" ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая

Ранее в ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, знают ли в Кремле, что филологи говорят о несовпадении склонения в бюллетенях голосования. Песков сказал, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по этому вопросу.

"В предложении "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?" То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу. В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегчает понимание, ускоряет обмен информацией", — отметила Русецкая.

Такое упрощение вопроса некритично с точки зрения лингвистики, уточнила она. По ее оценке, как в полной, так и в сокращенной формулировке вопрос имеет одинаковый смысл, "никаких разночтений формулировка не вызывает". Русецкая отметила, что остальное — "дело социологов и общественного вкуса".