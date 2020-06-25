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Глава МИД Венесуэлы назвал Россию «главным поборником мира» 

ТАСС 2 часа назад
Россию назвали «главным поборником мира»
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Россия как правопреемница Советского Союза, победившего фашизм и нацизм, остается основной силой, выступающей за мир и уважение принципов международного права.
"75 лет назад Советский Союз, а точнее, его главная сила — советские люди, — добился мира ради всего человечества. Они одержали победу на фашизмом и нацизмом, и какой ценой? 27 млн человек отдали жизни в борьбе за свободу всего мира. И вот сегодня, 75 лет спустя, Россия по-прежнему главный поборник мира во всем мире. В ООН и на мировой геополитической арене Россия остается основной силой, ратующей за мир, стабильность и уважение принципов международного права", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
"Я был тронут, увидев живых ветеранов войны в парадной форме, грудь в орденах. Они живое напоминание о важности уроков Великой Отечественной войны", — добавил Арреаса.
Глава МИД Венесуэлы прибыл в Москву на парад Победы, прошедший 24 июня.
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Комментарии
Политика , Латинская Америка , МИД , ООН , Венесуэла
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