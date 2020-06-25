Путин призвал не допускать «принудиловки»на голосовании

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Принудиловка, накрутки и сбои недопустимы во время голосования о поправках, предложенных к внесению в Конституцию России . Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин

В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 10 июня началось досрочное голосование о поправках. Общероссийское голосование стартовало сегодня. Основной день голосования состоится 1 июля.

Сегодня Путин провел онлайн-встречу с новым составом Общественной палаты России . В ходе нее он назвал абсолютную достоверность и легитимность результатов голосования по Конституции важнейшей задачей властей.

«Нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов», — заявил президент, объяснив это тем, что никто не должен сомневаться в позиции граждан России относительно предложенных поправок.

Он призвал членов федеральной и региональных общественных палат активно и плотно мониторить соблюдение правил и процедур в ходе голосования.