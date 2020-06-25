Антон Лопатин. Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию был вызван пиком нагрузки, сообщил РИА Новости член ЦИК

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию доступно для жителей Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня на специально созданном портале. В первые часы голосования пользователи пожаловались на сбой в его работе.

"Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать. Как куратор Нижнего Новгорода знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании", — сказал Лопатин.

Сейчас работа сайта полностью восстановлена, добавил он.