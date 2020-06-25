Медведев высказался о поправках в Конституцию РФ

«Конституция вся является юридическим и политическим документом, поэтому даже нормы, которые затрагивают экономику, они все равно содержат мощный политический заряд», — сказал Медведев, передает ТАСС.

Он также считает, что предложенные поправки к конституции «направлены на то, чтобы укрепить трудовые права граждан, зафиксировать принцип индексации, установить адресный характер поддержки людей, помощь многодетным семьям».