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Дмитрий Медведев высказался о поправках в Конституцию РФ 

BFM.RU 2 часа назад
Медведев высказался о поправках в Конституцию РФ
Фото: РИА Новости
Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки в Конституцию расширят роль парламента. Так считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что в частности, роль ГосДумы в формировании правительства будет гораздо более значительной. Кроме того, поправки направлены на расширение принципа разделения властей.
«Конституция вся является юридическим и политическим документом, поэтому даже нормы, которые затрагивают экономику, они все равно содержат мощный политический заряд», — сказал Медведев, передает ТАСС.
Он также считает, что предложенные поправки к конституции «направлены на то, чтобы укрепить трудовые права граждан, зафиксировать принцип индексации, установить адресный характер поддержки людей, помощь многодетным семьям».
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Политика , Дмитрий Медведев , Госдума , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС
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