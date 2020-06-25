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Можно ли включить в новое соглашение России и США тактические боеприпасы 

News.ru 39 минут назад
Вашингтон подсчитывает ядерные ранцы России
Фото: Минобороны России/vk.com
В Вене завершился первый раунд двусторонних консультаций России и США по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американскую — специальный представитель президента Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По словам последнего, переговоры прошли успешно, и работа будет продолжена. Тем не менее как минимум одно заявление спецпредставителя вызвало вопросы.
В ходе встречи стороны договорились о создании рабочих групп по вопросам стратегической стабильности. В зависимости от результатов их деятельности, второй раунд переговоров может состояться в Вене уже до конца лета, подчеркнул Биллингсли.
Помимо этого, Россия и США затронули проблему продления (или замены) Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известен как СНВ-3). Подписанный в 2010 году, он остаётся в силе до 5 февраля 2021-го, если стороны не согласуют новый документ. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026-го. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение данного вопроса, но там, судя по всему, рассчитывают на новый договор — с изменёнными условиями.
Мы, США, настаиваем на том, что новое соглашение должно затрагивать все ядерные вооружения, а не только так называемые стратегические ядерные вооружения, — заявил в Вене Биллингсли.
Очевидно, американский спецпредставитель подразумевает, что будущий документ будет регламентировать контроль тактического ядерного оружия (ТЯО) — по-другому трактовать его слова сложно. Напомним, что в открытом доступе можно найти данные только по стратегическому ядерному оружию (СЯО). Тем не менее, кроме «ядерной триады» — стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев — существует и ТЯО: боеприпасы для поражения крупных целей и сил противника на фронте и в ближайшем тылу. По их численности Россия, согласно имеющимся данным, обгоняет США в несколько раз. Это связано с географией: власти РФ рассматривают данное оружие как средство сдерживания региональных потенциальных угроз от располагающих ядерным вооружением Индии, Китая, Пакистана.
Однако специфика ТЯО такова, что озвученная Биллингсли идея контроля на практике труднореализуема (или даже вовсе неосуществима), считают эксперты. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил и руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.
Как напоминает он, для ТЯО, в отличие от СЯО, используются носители двойного назначения. К их числу относятся, например, истребители-бомбардировщики, всевозможное корабельное ракетное оружие, ствольная артиллерия, тактические ракеты дальности меньше 500 км и ядерные фугасы, известные как ядерные ранцы для диверсантов. Все эти носители используются как с обычными боеприпасами, так и с ядерными. И они весьма многочисленны, поэтому на данный момент не представляется возможным их ограничить или даже контролировать то, какой там заряд использован. Кроме того, если СЯО постоянно находится в состоянии боевой готовности, то ТЯО относится к числу неразвёрнутых вооружений. Ядерные боеприпасы хранятся на складах, и в случае военной угрозы те носители, которые решено использовать для тактического оружия, будут оснащаться этими зарядами. А в мирное время контроль ТЯО — это контроль хранилищ ядерных бомб и боеголовок, чего в России никогда не делали, поскольку это сложно из-за многочисленности запасов, подчеркнул Алексей Арбатов:
Желание контролировать российское ТЯО — это не новая позиция со стороны США. Американцы ищут предлоги, чтобы оттянуть заключение нового договора. Мы, в свою очередь, можем выдвинуть требование, например, жёстко ограничить развёртывание средств противоракетной обороны (ПРО) или не размещать оружие в космосе. С этого начинаются переговоры. Едва ли можно ограничить ТЯО на следующем этапе. Но переговорная позиция всегда предполагает некий запрос, который затем используется для торга. Если он начнётся, то начнётся и поиск компромиссов.
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Комментарии
Политика , Оружие , Статьи , США , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , Алексей Арбатов , ИМЭМО РАН , Вена , Москва
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