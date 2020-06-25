Названа явка на электронное голосование по поправкам

Общая явка на электронное голосование по Конституции спустя почти два часа после старта составляет 11,45%, передает РИА "Новости" со ссылкой на штаб по наблюдению за электронным голосованием.

По последним данным, проголосовали 15 524 человека.

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Участки будут работать каждый день до 1 июля без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня — с 8.00 до 16.00. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители Москвы и Нижегородской области.