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Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 11,5% 

Газета.Ru и ещё 51 1 час назад
Названа явка на электронное голосование по поправкам
Фото: РИА Новости
Общая явка на электронное голосование по Конституции спустя почти два часа после старта составляет 11,45%, передает РИА "Новости" со ссылкой на штаб по наблюдению за электронным голосованием.
По последним данным, проголосовали 15 524 человека.
В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Участки будут работать каждый день до 1 июля без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня — с 8.00 до 16.00. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители Москвы и Нижегородской области.
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Политика , РИА Новости
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