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Макрон выразил поддержку россиянам из-за коронавируса 

Газета.Ru и ещё 7 34 минуты назад
Макрон выразил поддержку россиянам
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным выразил поддержку россиянам в борьбе с коронавирусом, пишет Кремль.
"Для меня эта беседа представляет, прежде всего, возможность еще раз выразить полную поддержку со стороны Франции российскому народу, который испытал сильные последствия всемирной пандемии", — сказал Макрон.
Он добавил, что выражает полную солидарность.
В России выявлено 620 тысяч заражений коронавирусом, скончался 8781 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Политика , Выборы на Украине , протесты Франция , Ситуация в мире , Самоубийство , СССР , После праздников , Эмманюэль Макрон , Владимир Путин , ВОЗ , Франция
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