«Патриоты России» поддержали поправки в Конституцию 

Партия «Патриоты России» опубликовала открытое обращение в поддержку поправок в Конституцию России

«Последний раз референдум по принятию Основного закона РФ проводился 12 декабря 1993 года. За это время изменилась страна, российское общество, государственные институты. Стало очевидно, что отдельные статьи и положения принятой 27 лет назад Конституции России не отвечают современным требованиям и вызовам, у граждан сформировался запрос на их корректировку и уточнение», — говорится в обращении партии, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Там же отмечается, что ряд позиций, на которых настаивали представители партии, нашли отражение в предлагаемых на всенародное голосование поправках в Конституцию.

«Так, в программе партии на выборах депутатов Государственной думы ФС РФ седьмого созыва в 2016 году … мы предлагали в качестве фундаментальной российской идеологии идеологию современного патриотизма, способную объединить различные идеологические взгляды, течения и теории. Один из ее основных тезисов — патриотичная и ответственная власть, выражающая и реализующая национально-государственные интересы, работающая исключительно для народа. А это было невозможно, если чиновники имеют гражданство или вид на жительство другого государства, иные постоянные связи с зарубежными странами, счета в иностранных банках. Они, а также судьи, прокуроры должны осознанно принимать решение в пользу своего государства, своей страны. Теперь это требование будет записано в Конституции», — указали в партии.

Там также напомнили, что «предлагали провести решительную смену кадров состава органов государственной власти и управления на тех, кто является профессионалом-патриотом, кто способен трудиться исключительно в интересах страны и ее народа». Теперь «такая работа началась и будет продолжаться».

«Развитие России, ее движение вперед невозможно без сохранения суверенитета страны, ее целостности, обеспечения безопасности. «Патриоты России» в своих программных документах уделяли этим вопросам особое внимание. Укрепление обороноспособности и национальной безопасности Российской Федерации — важнейшая составляющая стабильного развития нашей страны. Военная мощь России — это гарантия сохранения территориальной целостности и независимости РФ, защиты ее политических и экономических интересов. … Сегодня эти поправки вносятся в Основной Закон, что гарантирует их неукоснительное исполнение», — говорится в обращении.

Кроме того, «Патриоты России» отметили, что на фоне распространения коронавируса предприняты практические шаги по укреплению системы здравоохранения, повышению престижа медицинских профессий. О доступной и качественной медицине для всех граждан страны, независимо от места их проживания, теперь будет записано в Основном Законе, указали в партии.

«Центральный политический Совет политической партии «Патриоты России» поддерживает вносимые в Конституцию Российской Федерации поправки и призывает членов партии, соратников, активистов, всех граждан России прийти на избирательные участки и проголосовать за вносимые изменения», — заключили в партии.

Ранее всероссийская политическая партия «Родина» , «Партия пенсионеров» и «Зеленые» также опубликовали открытое обращение в поддержку поправок в Конституцию России.